Vierde tijd Verstappen in derde training

Max Verstappen heeft in de derde training voor de Grote Prijs van Monaco de vierde tijd neergezet. De Limburger van Red Bull gaf op het beruchte stratencircuit 0,274 seconde toe op Charles Leclerc. De in Monaco geboren Formule 1-coureur zette de beste tijd neer in zijn Ferrari.

De Fin Valtteri Bottas klokte de tweede tijd in zijn Mercedes. Hij was 5 honderdsten minder snel dan Leclerc. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton reed de derde tijd in zijn Mercedes.

Sebastian Vettel reed al vroeg in de sessie zijn Ferrari in de vangrails. De Duitser miste de bocht bij Sainte Devote en crashte. Hij moest de training staken en te voet terug naar het rijderskwartier.

Verstappen zette donderdag in de eerste training nog de tweede tijd neer. Hij hoopt later zaterdag in de kwalificatierace zo hoog mogelijk te eindigen. De startplek is in Monaco van groot belang, omdat inhalen tijdens de race lastig is door de smalle en bochtige straten.