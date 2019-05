Zeilster Marit Bouwmeester is op het EK Laser Radial in Portugal als tweede geëindigd. De Europese titel ging naar de Deense Anne-Marie Rindom. Op de WK in het Deense Aarhus moest olympisch kampioene Bouwmeester ook genoegen nemen met zilver.

Op de slotdag in Porto eindigde ze als vierde en als eerste. De afgelopen drie jaar werd de 30-jarige Bouwmeester steeds Europees kampioene in de Laser Radial.

Daphne van der Vaart eindigde als zevende in het klassement.