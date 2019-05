Zverev pakt titel aan vooravond Roland Garros

Alexander Zverev heeft aan de vooravond van Roland Garros zijn eerste titel van het seizoen veroverd. De als eerste geplaatste Duitser versloeg in een zinderende finale in Genève, met meerdere regenonderbrekingen, de Chileen Nicolás Jarry met 6-3 3-6 7-6 (8). De partij was pas na 21.00 uur klaar.

Zverev overleefde in de tiebreak van de derde set twee wedstrijdpunten: op 6-7 en 7-8. Hij had in de tiebreak zelf een voorsprong van 6-3 uit handen gegeven. Na twee uur en 35 minuten kon Zverev, na een afzwaaier van Jarry, zijn titel vieren. De nummer 5 van de wereld verloor eerder dit jaar de finale in Acapulco en had sinds het winnen van de ATP Finals geen titel meer veroverd. Het is de elfde titel uit zijn loopbaan.

De derde editie van het ATP-toernooi van Lyon werd gewonnen door Benoît Paire. De Fransman rekende in de finale in eigen land af met de jonge Canadees Felix Auger-Aliassime. Het werd 6-4 6-3.