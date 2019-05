Cataldo wint Girorit, tijdverlies Roglic

De Italiaan Dario Cataldo heeft de vijftiende etappe van de Ronde van Italië gewonnen. De rit ging van Ivrea naar Como over 232 kilometer. De finale ging over het parcours waarop de laatste jaren de klassieker Ronde van Lombardije wordt verreden. De renner van Astana versloeg in de sprint zijn medevluchter en landgenoot Mattia Cattaneo.

Achter het tweetal was er een interessante strijd waarin de Italiaan Vincenzo Nibali, rozetruidrager Richard Carapaz uit Ecuador en de Brit Simon Yates een kleine 40 seconden pakten op de Sloveen Primoz Roglic. De kopman van Jumbo-Visma verloor tijd, mede door een val in de afdaling van de laatste klim.

Maandag volgt de tweede rustdag, een dag later is er een bergrit, waarin de met sneeuw bedekte Gavia ontbreekt.