Dressuurruiter Gal opnieuw nationaal kampioen

Dressuurruiter Edward Gal is voor de tweede achtereenvolgende keer Nederlands kampioen geworden. Met Glock’s Zonik NOP won hij zondag op het complex van de hippische bond KNHS in Ermelo de kür, het tweede onderdeel. Vrijdag was hij ook al de sterkste in de eerste test, de Grand Prix. Gal maakte op de titelstrijd zijn rentree met Zonik, die een lange periode van rust achter de rug had.

Voor Gal, onder meer bekend van zijn drie wereldtitels met de legendarische hengst Totilas in 2010, was het de tiende keer dat hij de nationale titel veroverde. De eerste keer deed hij dat in 2004, met Lingh. Anky van Grunsven, drievoudig olympisch kampioene, is met 13 Nederlandse titels nog steeds recordhouder.

Hans Peter Minderhoud werd in Ermelo tweede met Clock’s Dream Boy NOP, voor Emmelie Scholtens met Apache.