Kerber meteen onderuit op Roland Garros

Tennisster Angelique Kerber is meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De 31-jarige Duitse verloor op het gravel in Parijs in twee sets van de Russin Anastasia Potapova: 6-4 6-2.

De als vijfde geplaatste Kerber had de eer het volledig vernieuwde centercourt, Court Philippe Chatrier, in Parijs te openen. Maar ze kon haar optreden geen glans geven. De 18-jarige Potapova sloeg veel meer winners en pakte ook veel punten op de opslag van Kerber.

Kerber kampte in de aanloop naar Roland Garros met een enkelblessure en sloeg daarom uit voorzorg het WTA-toernooi van Rome over. De Duitse heeft drie van de vier grandslamtoernooien allemaal een keer gewonnen. Alleen Roland Garros ontbreekt nog op haar erelijst.