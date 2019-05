Oomen zes weken uitgeschakeld door heupbreuk

Sam Oomen heeft bij zijn val in de veertiende etappe van de Ronde van Italië een breuk aan zijn rechterheup overgehouden. De 23-jarige wielrenner van Sunweb zal waarschijnlijk zes weken niet in actie kunnen komen.

Oomen was zaterdagavond naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij nog veel pijn had. De breuk kwam aan het licht nadat röntgenfoto’s waren genomen. “Als Sam terug in Nederland is, zal hij nog extra controles ondergaan”, liet Sunweb-arts Stephan Jacolino weten. De arts zei zaterdag al dat Oomen meerdere kneuzingen en snijwonden had opgelopen.

De wielrenner van Sunweb moest na zijn val in de etappe van zaterdag opgeven. “Ik wilde echt doorgaan en het proberen te doorstaan. Ik lag een tijdje op de grond na de val en kon nauwelijks opstaan”, zei Oomen. “Ik kon niet meer op mijn rechterbeen staan en ik wist dat het voorbij was.” Voor Sunweb is het al de vierde uitvaller. Eerder stapten ook kopman Tom Dumoulin, de Australiër Robert Power en Louis Vervaeke uit België al af.