Perez rakelings langs twee marshals

De Mexicaanse Formule 1-coureur Sergio Perez heeft tijdens de Grote Prijs van Monaco bijna twee baanmedewerkers aangereden. De coureur van Racing Point kon de twee marshals maar net ontwijken toen hij na zijn pitstop het circuit weer opreed. ”Wat was er aan de hand met die twee marshals? Ik heb ze bijna doodgereden”, riep de geschrokken Perez meteen na het incident door de teamradio.

Het voorval gebeurde vroeg in de race tijdens een neutrale fase, waarin de safetycar nog op de baan reed. Medewerkers waren bezig restanten rubber op te ruimen van de kapotgereden achterband van de Ferrari van Charles Leclerc. Toen Perez de pitstraat uitreed, kon een van de marshals nog net wegspringen, maar de ander hield in. De Mexicaan remde abrupt en kon precies tussen de twee mannen door manoeuvreren. ”Ze hadden veel geluk dat ik ze nog kon ontwijken. Normaal doen de marshals hier hun werk heel goed, maar het gaat hier wel om hun veiligheid. Die is heel belangrijk”, zei Perez na de race op Autosport.com. Hij eindigde de race als dertiende.