Verstappen: podium was dik verdiend geweest

Max Verstappen zocht tijdens de Grote Prijs van Monaco meer dan zestig ronden tevergeefs naar een kansje om Lewis Hamilton in te halen. ”Jammer. Ik heb het geprobeerd en een podiumplek zou dik verdiend zijn geweest, maar inhalen kan echt niet op dit circuit”, zei de Limburger van Red Bull op Ziggo Sport.

De Mercedes van Hamilton inhalen was zo’n beetje de enige mogelijkheid voor Verstappen om de 5 strafseconden weg te werken die hij in het begin van de race kreeg voor het hinderen van de Fin Valtteri Bottas in de pitstraat. ”Ik had die penalty en ik wist dat Hamilton zijn zachtere banden moest sparen. Daarom ben ik meteen druk gaan zetten. Ik zag dat hij het steeds moeilijker kreeg en ik moest het proberen”, zei de Limburger van Red Bull.

Verstappen reed als tweede over de finish na winnaar Hamilton, maar zakte door de strafseconden naar de vierde plaats achter Sebastian Vettel (Ferrari) en Bottas (Mercedes).