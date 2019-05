Verstappen wil naar het podium in Monaco

Max Verstappen gaat zondagmiddag op jacht naar zijn eerste podium in de Grote Prijs van Monaco. De Formule 1-coureur van Red Bull start de race over het smalle stratencircuit door zijn woonplaats vanaf de derde plaats. Verstappen heeft alleen de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor zich staan.

”Ze waren te snel”, zei de Nederlander na de kwalificatie, waarin de Mercedessen opnieuw domineerden. De bolides van de Duitse renstal zijn al het hele seizoen oppermachtig. In de vorige vijf grands prix eindigden de Mercedessen steeds als eerste en tweede. Verstappen reed in de Red Bull twee keer naar het podium en eindigde daarnaast drie keer als vierde. In de WK-stand neemt hij de derde plaats in met 66 punten, al op forse achterstand van Hamilton (112) en Bottas (105).

Verstappen bewaart weinig goede herinneringen aan de races in Monaco. Hij viel eerst twee keer uit en eindigde daarna als vijfde (2017) en negende (2018). Door een crash in de laatste training moest hij vorig jaar helemaal achteraan starten op het circuit waar inhalen nagenoeg onmogelijk is. Nu ligt een podiumplaats wel binnen bereik.