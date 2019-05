Bertens begint in Parijs aan titeljacht

Kiki Bertens begint maandag om 11.00 uur aan haar jacht op de titel op Roland Garros. Pauline Parmentier, die een thuiswedstrijd speelt, is de eerste tegenstandster. De wedstrijd staat gepland op het Court Suzanne Lenglen, na het Court Philippe Chatrier de grootste baan in Parijs.

“Ik wil mezelf geen druk opleggen en beschouw dit als een gewoon toernooi dat ik wil winnen”, antwoordde Bertens toen zij door de internationale pers gevraagd werd naar haar aspiraties.

De verwachtingen zijn behoorlijk, in binnen- en buitenland. Daar heeft Bertens zelf voor gezorgd door in aanloop naar Roland Garros het sterke toernooi van Madrid te winnen. In de finale versloeg ze Simona Halep, die op Roland Garros als de favoriete wordt gezien. De Roemeense is titelhoudster.

Bertens is er naar eigen zeggen klaar voor. “Na mijn verlies in Rome konden we meteen naar huis. Ik heb twee dagen gerust en ben donderdagochtend in Parijs aangekomen. Ik ben blij om terug te zijn.”