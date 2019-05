Bertens: goed gevecht zonder al te goed tennis

Kiki Bertens sprak na afloop van haar gedegen zege op Pauline Parmentier uit Frankrijk (6-3 6-4) van “een goed gevecht, zonder al te goed tennis”. De titelkandidate is blij dat het toernooi eindelijk onderweg is.

“Een eerste ronde op een grand slam is altijd lastig, zeker tegen een Franse speelster”, zei Bertens. “Op de belangrijke momenten stond ik er. In de tweede set had ik een dipje, maar ik maakte het wel goed af. Tennissend was het niet goed, maar mijn ‘performance’ wel.”

De partij stond gepland op het Court Suzanne Lenglen, waar de Franse fans zich roerden. “Het publiek stond achter haar, zo was te horen. Maar ik heb daar nooit zoveel moeite mee. Ik voelde vanochtend wel wat spanning, maar dat is logisch als er wat meer ogen op je gericht zijn. Ik ben blij om door te zijn.”