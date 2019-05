Bertens in twee sets verder op Roland Garros

Kiki Bertens heeft zich verzekerd van een plek in de tweede ronde van Roland Garros. De nummer 4 van de plaatsingslijst sloeg zich op het Court Suzanne Lenglen in twee sets langs de Française Pauline Parmentier. Het werd 6-3 6-4. De partij duurde anderhalf uur.

Bertens had het vooral in de tweede set lastig met de 33-jarige Parmentier, die Bertens met zware topspinballen bestookte. Ondanks dat Bertens niet geweldig serveerde – ze noteerde zes dubbele fouten en slechts één ace – stond ze geen een opslaggame af. Bij 5-4 in de tweede set maakte Bertens het af met een lovegame. De vreugdekreet na het laatste punt, een winner met de backhand, was veelzeggend voor de opluchting.

Na elf minuten leidde Bertens al comfortabel met 3-0. Gesteund door het Franse publiek knokte Parmentier zich echter in de wedstrijd en de twijfel leek in de beginfase van de tweede set toe te slaan bij Bertens. Ze herpakte zich echter knap en had aan een break op 3-3 voldoende voor de zege.

Bertens had drie keer eerder tegen Parmentier gespeeld en al die duels werden gewonnen door de Française, die nu plek 66 op de wereldranglijst bezet. Parmentier haalde vorig jaar voor eigen publiek nog de derde ronde. Dat was in 2018 ook het resultaat voor Bertens, die vorig jaar haar meerdere moest erkennen in Angelique Kerber.

In de tweede ronde treft de 27-jarige Bertens Viktoria Kuzmova, die Alizé Cornet klopte. Bertens komt woensdag weer in actie. Ze trof Kuzmova dit jaar twee keer eerder. In Dubai won de Slowaakse in drie sets, in Miami ging de driesetter naar Bertens.