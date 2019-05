Carapaz ziet Nibali als grootste gevaar

Richard Carapaz begint de laatste week van de Ronde van Italië als de fiere leider van het algemeen klassement, maar de klimmer uit Ecuador weigert al te denken aan de eindzege in de Giro. ”Ik hoop de vorm vast te houden, maar durf niks te voorspellen. Er zijn nog te veel gevaarlijke concurrenten”, zei de renner van Movistar op de laatste rustdag.

Carapaz veroverde de roze trui na een indrukwekkende solo in de zware bergetappe van zaterdag en hield vrij moeiteloos stand in de rit van zondag. In het algemeen klassement heeft hij 47 seconden voorsprong op Primoz Roglic, de Sloveense kopman van Jumbo-Visma. De Italiaan Vincenzo Nibali staat derde op 1.47. ”Ik beschouw Nibali als mijn grootste rivaal. Hij kent de Giro als geen ander en is in uitstekende vorm”, aldus de 25-jarige boerenzoon.

De renners moeten in de etappe van dinsdag weer de bergen in, met de Mortirolo als vermoedelijke scherprechter.