Djokovic simpel door op Roland Garros

Novak Djokovic heeft zich moeiteloos door zijn eerste partij op Roland Garros gewerkt. De Servische tennisser, de nummer één van de wereld die ook als eerste is geplaatst in het Franse Open op het gravel van Parijs, rekende in drie sets af met de Pool Hubert Hurkacz: 6-4 6-2 6-2.

De 32-jarige Djokovic maakt jacht op zijn tweede eindzege op Roland Garros en zijn vierde winst van een grandslam op rij. De Serviër was dit jaar al de beste in de Australian Open en won vorig jaar Wimbledon en de US Open.

Djokovic begon de partij meteen met een break op de servicegame van de 22-jarige Hurkacz en had vanaf dat moment de controle over de wedstrijd. Hij treft in de tweede ronde de Zwitser Henri Laaksonen.