Kampong strikt international De Geus

Hockeyclub Kampong heeft zich versterkt met Jonas de Geus. De 21-jarige middenvelder komt in navolging van Terrance Pieters over van Almere. De Geus speelde al 54 interlands voor Oranje.

Met de 21-jarige Amsterdammer haalt Kampong een van de meest begeerde spelers uit de hoofdklasse binnen. De Geus en Pieters braken samen vanuit de jeugdopleiding van Almere door in de hoofdmacht en debuteerden ook in Oranje.

“Ik heb lang nagedacht over mijn toekomst na mijn jaren bij Almere”, zegt De Geus. ”Ik kijk vooral uit naar het spelen in een jong en energiek team, dat ieder jaar beter wil worden. Kampong biedt mij een omgeving waar ik mij goed kan doorontwikkelen.” Hoofdcoach Alexander Cox, die zondag met Kampong het beslissende duel met Bloemendaal om de landstitel verloor, is heel blij met zijn aanwinst. ”Jonas brengt tactisch inzicht, balvastheid en voorwaartse drang. Ondanks zijn jonge leeftijd maakt hij al enorm volwassen keuzes in het veld. Een geweldige versterking voor ons team.”