Bol wint eerste rit in Noorwegen

Cees Bol heeft de eerste etappe van de Ronde van Noorwegen gewonnen, een rit over 168 kilometer tussen Stavanger en Egersund. De renner van Sunweb won de sprint van het peloton. Moreno Hofland van Education First eindigde als nummer zes.

Achter Bol (23) eindigde de Roemeen Eduard-Michael Grosu als tweede, voor de Noor Alexander Kristoff. De laatste gold voor eigen publiek als de favoriet in de sprint.

Bol won eerder dit seizoen ook de slotetappe van de Ronde van Californië en Nokere Koerse. “Ik kan het bijna niet geloven”, sprak hij bij Eurosport. “In mijn eerste seizoen als professional behaal ik nu al mijn derde overwinning. Daar had ik vooraf niet van durven dromen.”

De winnaar sprak van een hectische finish. “Op een gegeven moment vloog het alle kanten op. Ik besloot aanvankelijk te wachten en het juiste moment te kiezen om aan te zetten. Achteraf kan ik zeggen dat het is gelukt. Mijn ploeggenoten slaagden er in mij op het juiste moment in de juiste positie te brengen.”

De Ronde van Noorwegen gaat over zes etappes.