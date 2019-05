FBK Games bieden atletiek van de toekomst

De status van Diamond League is te hoog gegrepen voor de FBK Games, maar het jaarlijkse atletiekgala in Hengelo neemt wel degelijk een prominente plek in op de internationale kalender. De internationale federatie IAAF ziet in de FBK Games zelfs de atletiekwedstrijd van de toekomst. ‘’We lopen voorop als het gaat om innovatie’’, aldus wedstrijddirecteur Hans Kloosterman.

Het doel is een ‘stadiongevoel’ te kweken, zegt Kloosterman. ‘’We willen er een show van maken, zodat de mensen na afloop met een brede glimlach naar huis gaan en eigenlijk al een kaartje voor het volgende jaar willen reserveren.’’

De vernieuwingsdrang leidt op zondag 9 juni tot een kort en bondig atletiekprogramma, met muziek en ‘special effects’. Een daarvan is een duel tussen Lisanne de Witte en een door zonne-energie aangedreven auto.

Het verspringen krijgt voor het eerst de vorm van een knock-outwedstrijd, met Nederlands recordhouder Ignisious Gaisah als speciale attractie. Hij draagt een pak vol sensoren waarmee van alles wordt gemeten tijdens de sprong. Het publiek ziet dat op een groot beeldscherm.

Maar er is ook de ‘traditionele’ recordjacht. Europees kampioene Sifan Hassan valt haar Europees record op de 5000 meter aan. Ze zette het vorig jaar juli op 14.22,34. “Spannender kunnen we het eigenlijk niet maken’’, meent Kloosterman.

Oud-olympisch kampioene Ellen van Langen stelt ook dit jaar weer het atletenveld samen. Ze weet zich verzekerd van deelname van de hele nationale top met Dafne Schippers, Nadine Visser en Churandy Martina als blikvangers. Maar ze heeft ook internationale topatleten gestrikt, onder wie de Amerikaanse olympisch kampioene 100 meter horden Brianna McNeal, de Amerikaans polsstokhoogtopper Sam Kendricks en de Zuid-Afrikaanse wereldkampioen verspringen Luvo Manyonga.