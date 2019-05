Koolhof gaat vast dubbelteam vormen met Haase

Wesley Koolhof en Robin Haase gaan in de tweede helft van het seizoen een vast dubbelspelkoppel vormen. Koolhof gaat de samenwerking met zijn Nieuw-Zeelandse partner Marcus Daniell beëindigen. Koolhof en Haase beginnen na Wimbledon en zijn voornemens ook in 2020 samen te spelen.

Koolhof en Haase haalden onlangs op het masterstoernooi van Monte Carlo de eindstrijd. Koolhof had de afspraak alle resterende masterstoernooien met de Griek Stefanos Tsitsipas te gaan spelen, maar dat vindt nu geen doorgang.

“Ik merkte dat als ik met Haase of Tsitsipas speelde, dat het niveau dan een stuk hoger was dan met Daniell en dat iemand als Haase mij verder kan helpen in mijn loopbaan”, zegt Koolhof over het besluit.

Koolhof kijkt met een schuin oog naar de Olympische Spelen van 2020, maar dat heeft niet meegespeeld in het besluit om weer met een Nederlander te gaan spelen. Eerder vormde de nummer 25 van de wereldranglijst voor dubbelspelers een vast dubbelteam met Matwé Middelkoop.