Mathijssen assistent van bondscoach Caldas

Rick Mathijssen is de nieuwe assistent-trainer van bondscoach Max Caldas bij de Nederlandse hockeyers. Hij volgt Graham Reid op die begin april werd benoemd tot bondscoach van India.

Mathijssen kondigde in december 2018 zijn vertrek aan bij de vrouwenploeg van Amsterdam. Met dit team behaalde hij afgelopen zaterdag de Nederlandse titel door in de finale van de play-offs Den Bosch te verslaan. Tijdens het paasweekeinde won Mathijssen met Amsterdam ook de Euro Hockey Club Cup (EHCC).

Mathijssen was eerder bondscoach van diverse selectieteams van de KNHB. In het afgelopen jaar fungeerde hij als bondscoach van Nederlands Jongens A. Deze functie legt hij nu neer om tot en met de Olympische Spelen van Tokio 2020 fulltime aan de slag te gaan in de staf van Caldas.