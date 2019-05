Roglic verliest tweede plaats in bergetappe

Wielrenner Primoz Roglic is in de zestiende etappe zijn tweede positie in het klassement van de Ronde van Italië kwijtgeraakt. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma moest passen bij een aanval van zijn rivaal Vincenzo Nibali op de Mortirolo en verloor ruim een minuut op rozetruidrager Richard Carapaz uit Ecuador. Bauke Mollema kwam samen met Roglic binnen.

De rit van Lovere naar Ponte di Legno over 194 kilometer werd gewonnen door de Italiaan Giulio Ciccone. De leider in het bergklassement versloeg de Tsjech Jan Hirt in de sprint.

Roglic zakte door het tijdverlies naar de derde positie in het klassement op 2.09 minuten van de Ecuadoriaan van Movistar. Nibali staat nu tweede op 1.47 minuut van Carapaz. Mollema (Trek-Segafredo) klom een plaats en staat vijfde op 5 minuten van het roze.

De zestiende etappe, de koninginnenrit van deze Giro, raakte met het schrappen van de nog met sneeuw bedekte Passo di Gavia wat aan glans kwijt. Het zwaartepunt kwam helemaal te liggen bij de Mortirolo, een loodzware klim van bijna 12 kilometer met een stijgingspercentage van 11 procent gemiddeld.

Een groep van 21 renners met daarin Koen Bouwman van Jumbo-Visma was er al vroeg vandoor gegaan. De groep, die maximaal bijna zes minuten voorsprong had, viel aan de voet van de Mortirolo uiteen. De Tsjech Jan Hirt en de Italiaan Ciccone, de leider in het bergklassement, bleven vooraan over.

Nibali lanceerde op de steile klim zijn aanval en pakte een gaatje op de groep met rozetruidrager Carapaz. Bij een versnelling van de Colombiaan Miguel Ángel López moesten Mollema en Roglic passen. Ze verloren op de top 1.45 minuut op de groep met Carapaz, die Nibali had bijgehaald. In de laatste 15 kilometer na de afdaling van de Mortirolo konden Roglic en Mollema die achterstand niet meer goedmaken.