Warriors starten NBA-finale zonder Durant

Golden State Warriors begint de NBA-finale tegen Toronto Raptors zonder Kevin Durant. De 30-jarige Amerikaan heeft nog altijd last van een kuitblessure, begin deze maand opgelopen tijdens een duel met Houston Rockets in de tweede ronde van de play-offs. Zonder Durant verloor de basketbalploeg uit Californië geen wedstrijd meer. De Warriors waren in de westelijke finale veel te sterk voor Portland Trail Blazers (4-0).

Durant won de afgelopen twee jaar met Golden State Warriors de NBA-titel. Hij werd ook twee keer gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de grote finale van de Amerikaanse topcompetitie.

Golden State Warriors gaat zonder Durant naar Toronto, waar donderdag het eerste duel wordt gespeeld in de best-of-sevenserie. Onduidelijk is wanneer hij weer kan aansluiten. Coach Steve Kerr mist naast Durant ook de al wat langer geblesseerde DeMarcus Cousins.