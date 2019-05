Bertens: eigenlijk te ziek om baan op te gaan

Kiki Bertens gaf in de tweede ronde van Roland Garros op wegens buikloop. “Gisteren voelde ik me prima, maar vandaag werd ik wakker met buikloop”, zei Bertens op een korte persconferentie. “Ik had beter niet de baan op kunnen gaan.”

Bertens voelde bij het opwarmen al dat ze zich niet goed voelde. “Ik heb een kwartier opgewarmd en ik heb weet ik veel hoeveel pillen genomen. Omdat ik pas laat speelde, hoopte ik dat ik me later op de dag beter zou voelen. Maar als ik begon te rennen dan ging het mis. Ik heb erg veel last van mijn buik, dus daarom wil ik het graag kort houden.”