Bertens terug op Court Philippe Chatrier

Na een afwezigheid van drie jaar keert Kiki Bertens terug op het centre court van Roland Garros, oftewel het Court Philippe Chatrier. In de vierde partij van de dag neemt ze het daar op tegen de Slowaakse Viktoria Kuzmova, de nummer 46 van de wereld.

Bertens heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zij liever aantreedt in de uithoeken van het park, op de kleinere banen. “Ik ben inmiddels wel gewend aan de grote stadions, maar ik geef nog altijd de voorkeur aan de achterafbaantjes”, zei Bertens maandag na haar zege in de eerste ronde.

De laatste keer dat ze in het grootste stadion van Roland Garros stond was in 2016, toen ze in de halve finales in twee sets haar meerdere moest erkennen in Serena Williams. Het was destijds lange tijd onzeker of Bertens wel aan zou kunnen treden omdat ze een kuitblessure had.

Door de afzegging van Petra Kvitova staat Bertens, die vorig jaar de derde ronde haalde, virtueel op de derde plaats van de wereldranglijst.