Bouwman: knokken tot de finish

Koen Bouwman reed woensdag in de zeventiende etappe van de Ronde van Italië lange tijd op kop, maar in de strijd om de ritzege speelde de Nederlander van Jumbo-Visma geen rol. ”Ik had vandaag niet echt goede benen”, vertelde hij na de rit met aankomst in het biatlonstadion van Antholz. Bouwman passeerde de finish als twaalfde, een kleine drie minuten na ritwinnaar Nans Peters uit Frankrijk.

Ondanks die niet zulke goede benen was Bouwman toch meegeslopen toen vroeg in de rit elf renners ervandoor gingen, later aangevuld tot een achttiental. ”Op de voorlaatste klim moest ik lossen samen met Bob Jungels. Alles kwam erna toch weer bij elkaar. Toen had ik al wel door dat ik vandaag niet voor de ritzege zou gaan. Het was knokken tot aan de finish.”

Bouwman of Antwan Tolhoek had als opdracht meegekregen om mee op avontuur te gaan, met in het achterhoofd later nog kopman Primoz Roglic van dienst te kunnen zijn. ”Het is nog steeds ons doel zondag af te sluiten met Primoz in het roze.”