De Fransman Nans Peters heeft de zeventiende etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Het was een bergrit van Commezzadura naar Anterselva, in Süd-Tirol gelegen en ook wel bekend als Antholz. De finish lag na 181 kilometer in het plaatselijke biatlonstadion. Peters, die uitkomt voor AG2R, ontsnapte kort voor de slotklim uit een kopgroep van achttien renners.

Voor de 25-jarige Peters was het zijn eerste overwinning als beroepsrenner.