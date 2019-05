Pliskova simpel door naar derde ronde

De Tsjechische tennisster Karolina Pliskova heeft zich woensdag overtuigend geplaatst voor de derde ronde van de Open Franse tenniskampioenschappen op Roland Garros. De nummer 2 van de plaatsingslijst versloeg de Slowaakse qualifier Kristina Kucova in twee sets: 6-2 6-2. Pliskova had minder dan een uur nodig voor haar zege.

De 27-jarige Pliskova neemt voor de achtste keer deel aan Roland Garros. In 2017 haalde ze de halve finales in Parijs. Vorig jaar ging ze er in de derde ronde uit tegen Maria Sjarapova. De Tsjechische is bezig aan een goed jaar met het bereiken van de halve finales op de Australian Open, toernooizeges in Brisbane en Rome en een verloren finale in Miami.