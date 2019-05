Sluiter: een hard, maar simpel optelsommetje

Coach Raemon Sluiter besloot in samenspraak met Kiki Bertens zelf dat zij het ondanks haar buikloop moest gaan proberen in de tweede ronde van Roland Garros. Sluiter zei dat hij erop hoopte dat de partij mogelijk werd verplaatst naar donderdag, dat Bertens zich gedurende de partij beter zou gaan voelen of dat Viktoria Kuzmova niet haar gebruikelijke niveau zou halen.

“Ik probeerde scenario’s te bedenken om de dag door te komen. Maar de partij van Roger Federer verliep zo snel”, zei Sluiter, terwijl het licht begon te druppelen. Bertens moest rond 18.45 uur de baan op. Te vroeg, zo bleek. “Er zat geen bal zuiver op en Kuzmova zat er meteen goed op. Dan is het voor Kiki een hard, maar simpel optelsommetje.”

Sluiter wist ’s ochtends vroeg al dat het niet goed zat. “We zouden om 09.00 uur ontbijten en om 08.45 uur kreeg ik een appje van haar vriend dat het niet goed ging met Kiki. Hij zei dat ze meer op de wc had gezeten dan in bed had gelegen”, aldus Sluiter.