Smits als vierde zwemmer mee naar WK openwater

Pepijn Smits mag in juli meedoen aan de wereldkampioenschappen openwaterzwemmen. De 22-jarige Nederlander krijgt als vierde zwemmer het vertrouwen van de selectiecommissie, die verder Sharon van Rouwendaal, Ferry Weertman en Esmee Vermeulen selecteerde. Dat drietal kwalificeerde zich op basis van hun prestaties bij de Europese kampioenschappen, vorig jaar in Glasgow.

”We sturen zwemmers met de potentie om de top twaalf te halen op de 10 kilometer en de top acht op de niet-olympische afstanden. Ook zullen we uitkomen in het ‘team event’. Gebaseerd op de Europese titel op dat onderdeel bij de EK, denk ik dat we een medaillekans hebben”, zegt Marcel Wouda, hoofdcoach van de Nederlandse ploeg. ”Uiteraard staat kwalificatie voor de Olympische Spelen centraal op de WK. Hier gaan we onze gehele voorbereiding op afstemmen.”

Van Rouwendaal, Weertman en Vermeulen komen bij de WK in Gwangju in Zuid-Korea in actie op de 10 kilometer en het team event. Smits is voor het team event geselecteerd.

De zwemmers die bij de WK in de top tien eindigen op de 10 kilometer plaatsen zich voor de Spelen.