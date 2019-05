Tsitsipas in vier sets langs Boliviaan Dellien

Stefanos Tsitsipas heeft ten koste van Hugo Dellien de derde ronde bereikt op Roland Garros. De Griekse nummer zes van de wereld had vier sets nodig om de Boliviaan te verslaan. Het werd 4-6 6-0 6-3 7-5.

Tsitsipas, die eerder dit jaar bij de Australian Open tot de halve finales kwam, neemt het in de volgende ronde op tegen de Spanjaard Roberto Carballes Baena of de Serviër Filip Krajinovic. In Parijs strandde de 20-jarige Tsitsipas twee jaar geleden in de eerste ronde en vorig jaar in de tweede ronde.