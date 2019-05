Van der Horst plots al coach Oranje-Rood

Robert van der Horst is de nieuwe coach van hockeyclub Oranje-Rood. De voormalig aanvoerder van Oranje heeft voor drie jaar getekend bij de hoofdklasser uit Eindhoven.

De aanstelling van Van der Horst is opmerkelijk, want hij is nog maar net afgezwaaid als speler. ”Het kwam voor mij ook als een verrassing”, zei de 272-voudig international op Omroep Brabant. ”Na de Euro Hockey League stopte Roger van Gent als coach, een week later hing de club al aan de lijn. Ik schrok me rot, want ik had nog maar net zelf aangegeven dat ik na dit seizoen wilde stoppen”, aldus Van der Horst, in 2015 uitgeroepen tot beste hockeyer van de wereld.

Hij dacht niet lang na. ”Het is mijn cluppie, de jongens in de ploeg zijn mijn maatjes. De club wilde graag een coach die wat dichter op de groep zit en die kan bouwen aan nieuw elan binnen Oranje-Rood. Ik heb er een goed gevoel bij”, aldus de 34-jarige Van der Horst, die het grootste deel van zijn actieve carrière bij de Eindhovense formatie speelde en vier keer de landstitel veroverde.