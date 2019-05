Van Poppel niet meer van start in Noorwegen

Wielerploeg Jumbo-Visma is nog voor de tweede etappe van de Ronde van Noorwegen al twee renners kwijt. Danny van Poppel verscheen in Kvinesdal niet meer aan de start. Hij is al enige tijd niet fit en zal in Nederland nader worden onderzocht.

Ook Jonas Vingegaard houdt het voor gezien in Noorwegen. De 22-jarige Deen was dinsdag betrokken bij een valpartij en heeft nog last van de gevolgen. Hij zal in zijn thuisland verder onderzoek ondergaan. De Nederlander Cees Bol (Sunweb) heeft de leiding in de zesdaagse rittenkoers.