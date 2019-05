Oud-finalist Thiem te sterk voor Boeblik

Dominic Thiem staat op Roland Garros in de derde ronde. De als vierde geplaatste Oostenrijker had het donderdag redelijk lastig met Aleksandr Boeblik uit Kazachstan. Een vijfde set leek aanstaande, maar Thiem kwam in de vierde set terug van een achterstand. Het werd 6-3 6-7 (6) 6-3 7-5.

In de derde ronde neemt Thiem het op tegen Pablo Cuevas. De Uruguayaan zag de Brit Kyle Edmund opgeven.

Thiem stond vorig jaar in de finale van Roland Garros. De Spanjaard Rafael Nadal versloeg hem toen in drie sets.