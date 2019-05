Ploeggenoot Terpstra wint Circuit Wallonië

Wielrenner Thomas Boudat heeft het Circuit de Wallonië gewonnen. De Franse sprinter van Team Total Direct Energie was de snelste in de sprint van vijf in Mont-Sur-Marichenne na 192 kilometer voor Baptiste Planckaert. Niki Terpstra, ploeggenoot van Boudat, eindigde als derde, Oscar Riesebeek van Roompot-Charles eindigde als vierde.

Boudat rondde de overmacht in de kopgroep overtuigend af. Zijn ploeg was met drie man vertegenwoordigd in de voorste groep van vijf.

Voor Terpstra was het pas zijn derde optreden nadat hij bij een val in de Ronde van Vlaanderen een zware hersenschudding opliep.