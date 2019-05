Succesvolle rentree Herlings in Rhenen

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft een succesvolle rentree gemaakt. De 24-jarige regerend wereldkampioen won donderdag de eerste manche van de Dutch Masters of MX in Rhenen in de 500cc-klasse. Het was voor Herlings de eerste race sinds het trainingsongeluk in januari waarbij hij een breuk in zijn rechtervoet opliep.

De Brabander bleef de Litouwer Arminas Jasikonis bijna twee seconden voor. De Fransman Romain Fevre kwam op negen seconden van Herlings als derde over de streep. Glenn Coldenhoff kwam als zesde binnen.

Herlings veroverde vorig jaar met overmacht de wereldtitel in de MXGP. Door de voetbreuk kon hij dit seizoen tot nu toe niet in actie komen en heeft hij prolongatie van de titel uit zijn hoofd moeten zetten. Herlings wil ook nog dit weekend in actie komen bij de ADAC MX Masters Series in Oostenrijk en dan bekijken of hij fit genoeg is om te kunnen starten bij de Grote Prijs van Rusland in de MXGP op 9 juni.