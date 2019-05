Vluchter Cima verrast sprinters in Giro

Wielrenner Damiano Cima uit Italië heeft de achttiende etappe in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De wielrenner van Nippo Vini Fantini was de snelste in de sprint van drie vluchters na 222 kilometer van Valdaora naar Santa Maria di Sala. Hij bleef de sprinters slechts enkele centimeters voor.

Het drietal Nico Denz uit Duitsland en de Italianen Cima en Mirco Maestri lukte het na bijna vijftig kilometer om weg te rijden uit het peloton. De drie renners kregen zes minuten voorsprong. De sprintersploegen verrekenden zich en kwamen te laat ondanks de inspanningen van met name Bora-hansgrohe, de ploeg van sprinter Pascal Ackermann uit Duitsland. Die kwam net te laat en werd tweede.

Ackermann greep naast de ritzege, maar zag zijn sprint alsnog worden beloond. De Duitser pakte met zijn tweede plaats veel meer punten voor het puntenklassement dan zijn Franse concurrent Arnaud Démare die achtste werd. Ackermann nam de paarse puntentrui over van de sprinter van Groupama-FDJ en is met nog twee bergetappes en een tijdrit te gaan vrijwel zeker van de zege van het puntenklassement als hij de Giro uitrijdt.

Cima boekte de grootste zege uit zijn carrière. De 25-jarige Italiaan won in 2018 een rit en het eindklassement in de Ronde van Xingtai en een rit in de Ronde van China. Hij wachtte in de sprint net wat langer dan zijn medevluchters Denz en Maestri, die werden voorbij gespurt door de sprinters.

De roze trui blijft om de schouders van Richard Carapaz uit Ecuador. Vrijdag volgt een bergetappe met aankomst in San Martino du Castrozza. Carapaz heeft 1 minuut en 54 seconden voorsprong op de Italiaan Vincenzo Nibali en 2.16 minuten op Primoz Roglic van Jumbo-Visma.