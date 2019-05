Chaves wint opnieuw rit in Giro

De Colombiaanse wielrenner Esteban Chaves heeft de negentiende etappe van de Ronde van Italië gewonnen. De renner van Mitchelton-Scott reed de hele dag voorop in een kopgroep en liet op de slotklim zijn medevluchters een voor een achter. Het was de derde keer dat Chaves, voor het klassement niet van belang, een rit in de Giro won. Eerder deed hij dat in 2016 en vorig jaar, toen bij de aankomst op de Etna. Twee dagen geleden kwam hij al als tweede boven in de rit naar Antholz.

De negentiende etappe ging van Treviso naar San Martino di Castrozza over een afstand van 151 kilometer. Op enige afstand finishte de Italiaan Andrea Vendrame als tweede, voor de Portugees Amaro Antunes. De Colombiaan Miguel Angel Lopez reed in de slotfase weg bij de andere klassementsrenners en won ruim 40 seconden op onder meer Bauke Mollema die net voor hem op de vijfde plaats staat. Met nog twee etappes voor de boeg bezit de Ecuadoraan Richard Carapaz (Movistar) nog steeds de roze leiderstrui. Zaterdag volgt een zware bergrit, zondag eindigt de Giro met een individuele tijdrit in Verona.

Vanuit de start probeerden renners op avontuur te gaan en al snel ontstond een kopgroep van elf renners waarin Chaves als beste klimmer gold. De Italiaan Giovanni Carboni reed nog in zijn eentje naar de kopgroep die als een twaalftal richting eerste klim, de Passo di San Boldo, reed. Zijn landgenoot Vendrame kwam na ruim 6 kilometer klimmen als eerste boven, het peloton volgde op iets minder dan 8 minuten.

Onderweg werd al duidelijk dat de Italiaan Giulio Ciccone de bergtrui deze Giro niet meer kan ontgaan. De renner van Trek moet zondag in Verona alleen nog finishen, zoals de Duitser Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) al zeker is van de winst in het puntenklassement.

De Italiaan Marco Canola was de eerste aanvaller op de slotklim. Vier man, onder wie Chaves en de Belg Pieter Serry, sloten weer aan. Vendrame verloor even de aansluiting door een lekke band, Chaves ging er alleen vandoor toen Antunes zich weer vooraan meldde. Bij de streep werd de dolgelukkige Colombiaan opgewacht door zijn ouders.