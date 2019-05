Federer ondanks lastige derde set ronde verder

Roger Federer heeft de vierde ronde bereikt van het grandslamtoernooi van Parijs. De als derde geplaatste Zwitser had aanvankelijk weinig te duchten van de Noor Casper Ruud en won na een moeizame derde set met 6-3 6-1 7-6 (8).

Federer won Roland Garros in 2009 en kwam bij zijn laatste optreden in 2015 tot de kwartfinales. In 2014 werd hij in de vierde ronde uitgeschakeld door Ernests Gulbis uit Letland.

Tegen Ruud kwam Federer in de eerste twee sets niet in de problemen. Aan het begin van de derde set wist de Noorse nummer 63 van de wereld de opslagbeurt van de Zwitser te winnen en uit te lopen naar 2-0. Federer brak terug en daarna ging het gelijk op. In een spannende tiebreak kregen beide spelers kansen om de set te winnen. Op zijn vierde matchpoint sloeg Federer toe.