Eduardo Affini heeft de vierde etappe in de Ronde van Noorwegen op zijn naam geschreven. De Italiaanse wielrenner van Mitchelton-Scott won na 224 kilometer tussen Arendal en Sandefjord de sprint van een groep van vijf die het peloton net voor wist te blijven.

Edvald Boasson Hagen blijft leider in het algemeen klassement. Affini staat in tijd gelijk met de Noor. Cees Bol is derde op zeven seconden. De Ronde van Noorwegen duurt tot en met zondag.