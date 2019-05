Martic stunt met zege op Pliskova

Tennisster Petra Martic heeft voor een stunt gezorgd op Roland Garros. De Kroatische was in de derde ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Karolina Pliskova, de nummer 2 van de plaatsingslijst. Martic won de partij in twee sets: 6-3 6-3.

Martic is de nummer 31 van de plaatsingslijst. Ze neemt voor de negende keer deel aan Roland Garros, waar ze twee keer eerder de vierde ronde bereikte. Daarin krijgt ze nu de winnares van de partij tussen de Russische Veronika Koedermetova of de Estse Kaia Kanepi als tegenstandster.