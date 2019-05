Tennisser Matwé Middelkoop is er met zijn dubbelpartner Tim Pütz niet in geslaagd de derde ronde te bereiken op Roland Garros. De Fransen Jérémy Chardy en Fabrice Martin waren in twee sets te sterk voor de Nederlands/Duitse combinatie. De setstanden waren 7-6 (4) 6-2.

Middelkoop en Pütz hadden kansen de eerste set naar zich toe te trekken, maar verloren de tiebreak met 7-4. Daarna ging het snel en zo bleef hun optreden in Parijs beperkt tot twee partijen.