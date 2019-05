Mollema beperkt schade

Bauke Mollema was naar eigen zeggen in de negentiende etappe van de Giro d’Italia niet super. De kopman van Trek haakte aan toen de klassementsmannen, minuten achter op de Colombiaanse ritwinnaar Esteban Chaves, versnelden maar kon niet voorkomen dat diens landgenoot Miguel Ángel López 44 seconden op hem inliep. Mollema is nog steeds vijfde in het klassement, maar López nadert tot op 26 seconden.

”Ik was niet super en had het even lastig toen we aan het steile stuk van de slotklim kwamen”, vertelde Mollema in San Martino di Castrozza, waar de Ecuadoraan Richard Carapaz opnieuw de roze leiderstrui mocht aantrekken. ”Ik moest even passen, maar gelukkig kwam ik snel weer terug. Ik was blij dat ik kon aanhaken, al verlies ik wel op Lopez. Meer zat er niet in vandaag.”

Zaterdag volgt de zwaarste bergrit van deze Giro. ”López wordt nog een lastige klant”, wist Mollema, die op de slotdag wel een betere tijdrit kan rijden dan de Colombiaan. ”Maar ik ben nu alleen nog met die bergrit bezig. Ik denk dat er ook veel renners zijn die zich vandaag gespaard hebben. Ik denk dat het vanaf de start ‘volle bak’ gaat. Het zou me niets verbazen als Nibali al heel vroeg de aanval kiest.”