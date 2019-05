Nadal gunt Goffin één set op Roland Garros

Rafael Nadal is weer een ronde dichter bij titelprolongatie op Roland Garros gekomen. De 32-jarige Spanjaard versloeg de Belg David Goffin in vier sets: 6-1 6-3 4-6 6-3.

Nadal is elfvoudig winnaar van het grandslamtoernooi in Parijs. Hij won de afgelopen twee edities van Roland Garros. Zijn overwinning op Goffin is de zeventiende zege op rij van de Spaanse nummer twee van de wereld.

In de eerste twee sets had Nadal geen enkele moeite met Goffin. De Belg herstelde zich echter en pakte met een break zelfs de set, wat het eerste setverlies voor de Spanjaard dit toernooi betekende. Vroeg in de vierde set brak Nadal de opslagbeurt van de Belg en gaf die voorsprong niet meer uit handen. Op zijn eerste matchpoint besliste Nadal de wedstrijd.