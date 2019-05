Optreden Roglic biedt Engels hoop

Ploegleider Addy Engels noemde het optreden van Primoz Roglic in de negentiende etappe van de Ronde van Italië hoopgevend. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma kampte afgelopen weekeinde nog met maagklachten, maar deelde tijdens de slotklim in de groep favorieten zelfs wat ‘prikjes’ uit. Tijdwinst op rozetruidrager Richard Carapaz leverde het niet op. ”Maar Primoz kan nog steeds de Giro winnen”, durfde Engels rustig te stellen.

”Hij heeft niet de grootste kansen, die heeft Carapaz. Maar samen met Vincenzo Nibali is hij de grootste bedreiger.” Engels baseert zich onder mee op het optreden van Roglic in de klim van dinsdag naar Antholz. ”Daar was hij al net zo goed als Nibali. En vandaag deelt hij ook een paar prikjes uit. Maar verschillen waren er niet echt te maken. Daar was dit geen geschikte klim voor.”

Zaterdag wacht de wellicht zwaarste bergetappe met vijf beklimmingen. ”Het wordt een helse dag, maar ik kijk er hoopvol naar, meer dan dat ik me zorgen maak”, vertelde Engels. Carapaz leidt het klassement met 1.54 voorsprong op Nibali en 2.16 op Roglic. ”Met de tijdrit van zondag heeft Primoz voorlopig betere papieren dan Nibali.”