Rojer met Tecau naar derde ronde in Parijs

Tennisser Jean-Julien Rojer heeft met zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau de derde ronde bereikt van het dubbelspel op Roland Garros. Het als tiende geplaatste duo rekende in twee sets af met de Japanner Yoshihito Nishioka en Ricardas Berankis uit Litouwen: 6-3 6-3.

Rojer en Tecau wonnen dit jaar de dubbelfinale van het masterstoernooi in Madrid. Op Roland Garros haalde Rojer in 2015 de halve finale met Tecau. In 2012 deed hij dat met zijn Pakistaanse partner Aisam-Ul-Haq Qureshi.

In de derde ronde treffen de Nederlander en Roemeen de broers Mike en Bob Bryan die als zevende zijn geplaatst.