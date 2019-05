Schuurs strandt in vrouwendubbel Roland Garros

Tennisster Demi Schuurs is met haar dubbelpartner Anna-Lena Grönefeld gestrand in de tweede ronde van het vrouwendubbel van Roland Garros. Het Nederlands-Duitse koppel was in twee sets kansloos tegen het Chinese duo Yingying Duan en Saisai Zheng: 6-3 6-2.

Schuurs en Grönefeld bereikten dit jaar de finales in Doha en Qatar, maar behaalden nog geen titel. Schuurs strandde in de afgelopen twee jaar in de eerste ronde op Roland Garros. In het gemengd dubbel werd ze samen met Jean-Julien Rojer in de eerste ronde uitgeschakeld.