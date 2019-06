Alaphilippe twee jaar langer bij Deceuninck

Wielrenner Julian Alaphilippe heeft zijn contract bij wielerformatie Deceuninck-Quick Step met twee jaar verlengd. De 26-jarige Fransman rijdt sinds zes jaar bij de ploeg van de Belgische manager Patrick Lefevere en plakt daar nog twee jaar aan vast.

“De geschiedenis gaat door. Gelukkig kan ik aankondigen dat ik mijn handtekening voor nog twee jaar heb gezet bij @deceuninck_quickstepteam. Bedankt voor het vertrouwen”, laat Alaphilippe op zijn Instagram weten bij een foto van hem en Lefevere.

Alaphilippe is bezig aan een succesvol seizoen. Hij pakte dit jaar al negen zeges waaronder Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl. In de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race werd hij geklopt door Mathieu van der Poel. Vorig jaar won de Fransman in de Tour de France twee etappes en de bolletjestrui.