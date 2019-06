Carapaz houdt stand, Bilbao wint laatste rit

Wielrenner Pello Bilbao heeft de laatste etappe in lijn in de Ronde van Italië gewonnen. De Spanjaard van Astana kwam als eerste boven op Monte Avena en bleef zijn landgenoot Mikel Landa en de Italiaan Giulio Ciccone voor. Rozetruidrager Richard Carapaz uit Ecuador verdedigde zijn leiderstrui met succes.

Op 12 kilometer van de streep plaatste Mikel Landa zijn aanval en dwong daarmee Vincenzo Nibali en Primoz Roglic, de nummers twee en drie uit het klassement, in de achtervolging te gaan. Aan de voet van de slotklim kreeg de Spanjaard van Movistar gezelschap van Carapaz en Nibali. Het groepje met Roglic en Bauke Mollema, de nummer vijf in het klassement, volgde op honderd meter, maar zag de achterstand vervolgens oplopen. Roglic raakte zijn derde plaats in het klassement kwijt aan Landa.