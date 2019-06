Djokovic eenvoudig naar vierde ronde in Parijs

Tennisser Novak Djokovic heeft zich zonder problemen geplaatst voor de vierde ronde van Roland Garros. De als eerste geplaatste Serviër ondervond in Parijs weinig tegenstand van de Italiaan Salvatore Caruso: 6-3 6-3 6-2.

Djokovic won zijn derde partij op rij zonder een set te verliezen. Tegen Caruso kreeg de nummer één van de plaatsingslijst geen enkel breakpoint tegen. Na iets meer dan twee uur was hij klaar.

”Het viel niet mee vandaag, het was erg heet, in tegenstelling tot de voorgaande dagen hier”, liet Djokovic weten. ”Fysiek was het best zwaar. Maar de motivatie is goed, ik voel me thuis op Roland Garros.”

Djokovic speelt in de volgende ronde tegen Jan-Lennard Struff. De 29-jarige Duitser schakelde na 4 uur en 22 minuten de als dertiende geplaatste Kroaat Borna Coric uit: 4-6 6-1 4-6 7-6 (1) 11-9. Struff haalde nooit eerder de laatste zestien op een grandslamtoernooi.

Djokovic jaagt in Parijs op een speciale grand slam. Mocht de Serviër de titel op Roland Garros pakken, dan heeft hij alle vier grandslamtoernooien op rij gewonnen.