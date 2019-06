Eerste titel voor basketballers Landstede

De basketballers van Landstede hebben voor het eerst in de clubhistorie de Nederlandse basketbaltitel gegrepen. De club uit Zwolle versloeg in de zesde wedstrijd titelverdediger Donar met 78-71. Daarmee kwam de stand in de best-of-sevenserie op 4-2.

Landstede nam afgelopen vrijdag een 3-2 voorsprong door in eigen huis met 85-53 te winnen. In Martiniplaza in Groningen lukte het de kampioen van 2016, 2017 en 2018 niet om de stand weer gelijk te trekken. De ploeg van coach Herman van den Belt hield in de slotfase een kleine marge vast en pakte na de verloren finales in 2016 en 2017 de eerste titel.